Ново-Огарево, Московская область, 7 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса «Омикрон» может оказаться намного безопаснее предыдущих, но это не повод не думать о противоэпидемических мерах. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина и разговор с Байденом — все новости»

"Говорят, он не такой вредный вроде бы… некоторые специалисты называют, что это даже «живая вакцинация», но не будем забегать вперед», — заявил Путин.

«Во всяком случае, отскок некоторый на рынках произошёл, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, всё равно мы должны исходить из того, что пережили уде в предыдущие полтора года», — указал он.