Судан, 7 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Группа вооружённых бандитов напала 7 декабря на город Кереинек (Джебель-Мун, Западный Дарфур, Судан), передаёт Dabanga. Погибли 48 человек, число пострадавших пока не известно.

Франсиско де Гойя. Разбой. 1794

По данным радиостанции, стрельбу группировка вела из тяжёлого вооружения. Как сообщают медики, найдены тела 48 погибших, сгорел лагерь беженцев.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном вооружённом нападении в Западном Дарфуре в конце ноября.

Дарфурский межэтнический конфликт является вооружённым противостоянием правительственных войск, неформальных проправительственных арабских вооружённых отрядов и боевиков местного негроидного населения.