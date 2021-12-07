Москва, 7 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Взрывотехники не обнаружили в сумке, найденной на месте стрельбы в столичном МФЦ, никаких взрывных устройств, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Убийство

Ранее сообщалось о найденной сумке, из которой торчали провода, напоминавшие самодельное взрывное устройство.

Стрелявший, 45-летний житель столицы, задержан. По неофициальным данным, он ведёт себя неадекватно, агрессивно, возможно находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте Москвы начал стрелять по людям из пистолета в ответ на требование надеть маску. В результате погибли охранник и оператор центра, еще три человека, в том числе ребёнок, ранены.