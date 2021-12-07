Ново-Огарево, Московская область, 7 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия становится опорным каркасом всей транспортной системы Москвы. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

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«Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла. Она как бы абсорбирует, объединяет все эти проекты, потому что с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления — это и пригородные железные дороги, это и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро», — заявил Собянин.

«Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК, по сути дела, новым опорным каркасом всей транспортной системы Москвы», — указал он.