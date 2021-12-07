Москва, 7 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. У Российской Федерации достаточно резервов для того, чтобы население РФ не почувствовало изменения курса рубля из-за действий ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы The Economist, согласно которым действия ФРС США, направленные на укрепление доллара, могут навредить мировой стабильности.

ИА REGNUM Доллар

«Надо отметить, что, несмотря на укрепление доллара, в ряде периферийных экономик, например в российской, не ожидается соразмерного изменения курса национальных валют, — сказал Комолов. — Мы уже видели, что в условиях пандемии, когда доллар обесценился из-за дополнительной эмиссии, рубль соразмерно не укрепился. Это объясняется тем, что на страже валютного курса стоят Центральный банк и Минфин, которые оберегают интересы российских экспортеров».

Как полагает Комолов, в Российской Федерации достаточно резервов для того, чтобы население не почувствовало такой жесткой привязки российского рубля к политике ФРС США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США отразится на состоянии мировой экономики.