Москва, 7 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления столичного СК Юлию Иванову.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Отмечается, что уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ — 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Материалы уже переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Как сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в московском МФЦ погибли два и пострадали три человека.