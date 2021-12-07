Курган, 7 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 6 декабря 908 человек. Об этом 6 декабря сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 903 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 7 декабря подтвердили 46 622 случая заражения коронавирусом, вылечился 36 881 курганец.