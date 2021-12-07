В Зауралье за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом
Курган, 7 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 189 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрировано в Кургане. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 192 случая.
С начала пандемии в Курганской области на 7 декабря подтвердили 46 622 случая заражения коронавирусом, вылечился 36 881 курганец.