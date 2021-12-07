Калуга, 7 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Прогноз синоптиков, пообещавших Калужской области в ночь на 7 декабря сильный снег, сбылся, написал на своей странице в социальной сети городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Kaluga-gov.ru Снегопад прибавил коммунальщикам работы

«Калуга в снегу — это, конечно, красиво. Но самое главное сейчас — бесперебойное движение транспорта и удобство калужан. Поэтому, начиная со вчерашнего вечера, наши городские службы перешли на усиленный режим работы», — отметил Дмитрий Денисов.

С утра уборкой снега на улицах и площадях областного центра занимались 11 бригад и 43 машины снегоуборочной техники

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Согласно данным синоптиков, 8 декабря морозы усилятся. Днем будет —6 градусов, а ночью температура понизится до —11. В конце рабочей недели синоптики обещают до — 8 градусов днем и — 13 — ночью. Будет облачно, в середине недели возможны небольшие осадки.