Йошкар-Ола, 7 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Марий Эл 8 декабря ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждает региональное управление МЧС, ссылаясь на данные Марийского ЦГМС (Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

Снегопад

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Так, в ночные часы температура воздуха составит — 9… — 14 °C, днем потеплеет до — 3…+ 2 °C.

При этом уже ночью пойдет сильный снег, в светлое время суток снегопад продолжится, также будут осадки в виде мокрого снега с дождем. Во время снега прогнозируется метель, на дорогах в дневные часы местами гололед.

В управлении МЧС призвали жителей республики соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря сильный снегопад пришел в Нижегородскую область. Ожидается, что снег будет продолжаться и 8 декабря.