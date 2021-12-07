Маскат, , 15:31 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл с официальным визитом в султанат Оман. Как сообщает официальная саудовская газета Ahbar al-Saudia, в рамках визита состоялось заключение ряда двусторонних сделок и проектов, общей стоимостью $30 млрд.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны подписали 13 документов о сотрудничестве в различных отраслях: от энергетических и туристических секторов экономики до финансов и технологий. Наследный принц Саудовской Аравии также провёл переговоры с султаном Омана Хейсамом бин Тариком, в ходе которых обсуждалось сотрудничество между двумя странами в политической сфере.

Визит состоялся накануне предстоящего саммита Лиги арабских Государств (ЛАГ), который планирует рассмотреть возвращение Сирии в состав организации. Саудовская Аравия намерена оспаривать это решение и призывает другие страны региона последовать своему примеру.