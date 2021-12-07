Аддис-Абеба, , 15:09 — REGNUM Правительство Эфиопии сообщило о том, что войскам страны удалось вернуть контроль над городами Десси и Комбольча, захваченными боевиками месяц назад. По словам эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда, повстанческие силы будут разгромлены.

Правительство Эфиопии объявило о захвате национальными войсками двух стратегических городов Десси и Комбольча. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Kiswahili.

«Исторический город Десси и город Комбольча, проходящий через торговый и промышленный коридор, были освобождены представителями объединенных сил безопасности», — заявила служба связи Правительства Эфиопии в Twitter. Как подчеркнул премьер-министр Абий Ахмед, боевики «были сокрушены и не способны противостоять натиску объединенных войск», добавив, что противник будет в конечном итоге повержен.

Десси и Комбольча расположены в регионе Амхара, примерно в 250 км к северо-востоку от столицы Эфиопии города Аддис-Абеба. В конце октября этого года оба упомянутых города были захвачены боевиками из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), угрожавшими взять штурмом Аддис-Абебу. На всей территории Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение. Опасения захвата столицы побудили другие государства призвать своих граждан покинуть восточноафриканскую страну как можно скорее.

Абий Ахмед принял решение лично возглавить контрнаступление против повстанцев. На прошлой неделе эфиопским войскам удалось отбить город Лалибела, признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Населенный пункт пал от рук боевиков Тыграя в августе текущего года.