Черногорск, Хакасия, 7 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В городе Черногорске (Хакасия) устраняют порыв на теплотрассе, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

7 декабря в Черногорске под отключение теплоснабжения попали около 320 многоквартирных домов и 28 социально значимых объектов. На теплотрассе в районе тепловой камеры № 10 произошёл порыв.

По данным профильного министерства, бригады СГК уже приступили к замене повреждённого участка. Ремонтные работы планируют завершить 7 декабря до 22:00 по местному времени.

Добавим, температура воздуха в Черногорске в настоящее время +1…+2 градуса.

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