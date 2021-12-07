Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Октябрьском районе Новосибирска потоки горячей воды с теплотрассы залили проезжую часть улицы Лескова. Неподалёку находится общеобразовательная школа. Об этом сообщили в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

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"Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе на улице Бориса Богаткова в районе дома 122. Бригада работает на месте, готовится к замене дефектного участка трубы. Теплотрасса была проложена в 1966 году», — рассказали в Сибирской генерирующей компании.

В настоящее время отключено 11 многоквартирных домов, в ближайшее время обещают сузить зону отключения.