Джакарта, , 14:59 — REGNUM Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии отметило, что число жителей, вынужденных эвакуироваться из-за извержения вулкана Семеру, увеличилось до 3697 человек, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Fernando50

Ранее из-за стихийного бедствия, унесшего жизни 34 человек, были эвакуированы 2004 жителя Индонезии.

Большинство эвакуированных жителей проживало в округах Лумаджанг и Маланг.

Напомним, в результате извержения вулкана Семеру ранения получили 56 человек, ещё 17 человек по-прежнему объявлены пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Индонезии установила личности 10 погибших при извержении Семеру