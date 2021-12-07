Джакарта, 7 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии отметило, что число жителей, вынужденных эвакуироваться из-за извержения вулкана Семеру, увеличилось до 3697 человек, сообщает CNN Indonesia.

Fernando50 Вулкан

Ранее из-за стихийного бедствия, унесшего жизни 34 человек, были эвакуированы 2004 жителя Индонезии.

Большинство эвакуированных жителей проживало в округах Лумаджанг и Маланг.

Напомним, в результате извержения вулкана Семеру ранения получили 56 человек, ещё 17 человек по-прежнему объявлены пропавшими без вести.