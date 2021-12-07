Красногорск, 7 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 7 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 195 человек. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 151 человека. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 120 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2208 новых случаев COVID-19.