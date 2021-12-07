Бейрут, 7 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Делегация Международного валютного фонда прибыла в Ливан для проведения ряда встреч с руководством страны.

Shahen books Протесты в Ливане

Как сообщает агентство Lebanon-24, представители МВФ встретились с премьер-министром страны Наджибом Микати и президентом Мишелем Ауном. Организация намерена оказать Ливану финансовую поддержку, которая позволит стране выйти из продолжительного финансового и политического кризиса.

Пакет мер, предлагаемый МВФ властям страны, включает реформирование банковского сектора, национального Банка Ливана, а также структурные реформы и новую денежно-кредитную политику.

«Мы подтверждаем готовность МВФ продолжать помогать Ливану в разработке комплексной программы, которая позволила бы ему противостоять текущему финансовому и экономическому кризису» — заявил представитель делегации МВФ Эрнесто Рамирез