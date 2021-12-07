Горно-Алтайск, 7 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии скончались 517 человек. В 469 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, остальные 48 умерли от иных причин на фоне заражения коронавирусом.

По состоянию на 7 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 264 пациента.

«Под медицинским наблюдением находится 820 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 56 122 человека, в том числе за сутки — 175 человек», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.