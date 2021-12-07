Красногорск, 7 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2116 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 7 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 535 214 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 603 456.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 7 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 52 человека.