Москва, , 14:40 — REGNUM Экономика России в ближайшие 30 лет кардинально перестроится из-за энергоперехода. Изменения коснутся каждого, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс 7 декабря на форуме «Открытые инновации».

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Чубайса, одного из идеологов и руководителей экономических реформ в России в 1990-х годах, ныне живущее поколение наблюдало в последние 30 лет информационную революцию. Она полностью изменила экономику и быт, теперь подобный процесс ожидается в энергетике.

Бывший глава «Роснано» полагает, что в следующие 30 лет кардинальный пересмотр всех базовых принципов произойдёт не только в электроэнергетике, но и в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, бытовой сфере.

«Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», — подчеркнул Чубайс.

Россия, полагает он, уязвима для таких изменений из-за большой роли энергетического сектора. Вместе с тем это означает и колоссальные возможности, так как энергопереход изменит все отрасли реального сектора, а также создаст предпосылки для появления новых отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чубайс заявил, что большой энергопереход означает для России фантастические возможности, в том числе появление нескольких новых отраслей с годовыми продажами в $50 млрд.

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