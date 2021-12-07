Салехард, 7 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 886 человек. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 883 — на три человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 7 декабря подтвердили 59 356 случаев заражения коронавирусом, вылечился 53 295 человек.

https://regnum.ru/news/society/3443995.html