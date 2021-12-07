Красногорск, 7 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 7 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2208 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 7 случаев меньше аналогичного показателя 6 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2215 человек, а днем ранее — у 2096 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 7 декабря в России было выявлено 32 136 новых случаев заражения коронавирусом.