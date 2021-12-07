Йошкар-Ола, 7 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 декабря выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 157 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 320 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 114 человек. 827 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались 11 жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4010 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 443 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 752 человека, из них у 732 — пневмония, 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 102 пациента, при этом госпитализированы 63 жителя Марий Эл.