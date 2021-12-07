Йошкар-Ола, 7 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 827 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в Марий Эл выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 157 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4010 человек.