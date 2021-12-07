Томск, 7 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 221 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявили у 57 422 человек. Общее количество выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 41 622 человека. За сутки коронавирус победили 218 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в регионе было подтверждено 215 случаев заражения, выздоровели 194 человека.