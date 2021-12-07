Саранск, 7 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 7 декабря выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 152 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 728 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

За последние сутки в республике выписаны 130 человек, всего с начала пандемии выздоровели 31 162 жителя Мордовии. 926 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5640 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 6 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1179 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3978 жителей республики.