Омск, 7 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 572 человек, в том числе 479 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным областного оперштаба, за весь период пандемии в регионе выявили 118 613 носителей коронавируса.

По информации федерального оперштаба, выздоровели за сутки 825 человек, за всё время — 95 087.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Омской области было подтверждено 576 случаев заражения, выздоровели 132 человека.