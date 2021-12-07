Саранск, 7 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 926 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в Мордовии выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 152 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 728 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5640 человек.