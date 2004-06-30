Москва, 7 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Реконструкция кинотеатра «Киргизия» завершается на востоке Москвы, сообщили 7 декабря в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Кинотеатр находится в районе Новогиреево на Зелёном проспекте. В комплексе будет шесть залов, каждый из которых приспособят для 3D-кино.

Кроме того, в здании откроются супермаркет, магазины, киоски, кофейня, фудкорт, места для проведения мастер-классов. Также в «Киргизии» обустроят подземную автостоянку.