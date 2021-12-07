Москва, 7 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит город Марракеш, расположенный в Марокко. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, рабочая поездка Лаврова состоится на следующей неделе. Глава МИД примет участие в заседании российско-арабского форума сотрудничества.

Одной из тем повестки дня форума будет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России со странами арабского мира.

ИА REGNUM ранее сообщало, министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Марокко в январе 2019 года.

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