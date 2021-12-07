Казань, 7 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 7 декабря зарегистрировали 39 657 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость в республике пошла на спад. За прошедшие сутки заболели 204 человека, днем ранее инфекцию выявили в 227 случаях, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 32 864 ковид-пациента, скончались 1307 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 241 человека, количество летальных исходов возросло на девять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани хозяйка кафе признана виновной по двум материалам о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. После того, как в соцсетях появилась информация о работе кафе без QR-кодов, в заведение зачастили проверки. С 5 декабря кафе работает только на вынос. Хозяйка организации заявила о намерении обжаловать решение суда.

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