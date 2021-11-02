Москва, , 13:13 — REGNUM Бюджетная и монетарная политика, проводимая властями РФ, позволила восстановить совокупный спрос и повысить уровень инвестиционного климата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

Доход Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Реальные располагаемые доходы жителей РФ в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Возросла доля доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда, заработной платы работников организаций и социальных выплат. Это свидетельствует о том, что бюджетная и монетарная политика, проводимая государством в совокупности с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, позволила восстановить совокупный спрос и повысить уровень инвестиционного климата по сравнению с прошлым годом», — сказал Ходжа.

Также, по его словам, необходимо отметить благоприятную динамику мировых цен на энергоносители, что, безусловно, играет большую роль в структуре доходов страны в целом и является немаловажным фактором для роста экономики.

«По нашим прогнозам, реальные доходы населения будут иметь положительную динамику и в 2022 году и будут выше допандемийных показателей», — сказал Ходжа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года инфляция в России будет находиться около порога в 8%.

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