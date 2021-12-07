Ставрополь, 7 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за последние две недели наблюдается снижение числа случаев смерти пациентов от COVID-19. Если в ноябре ежедневно регистрировалось 40−45 случаев летального исхода от последствий заражения опасным вирусом, то в последнюю неделю их число не превышает 40. За прошедшие сутки скончались 30 пациентов с COVID-19, сообщили 7 декабря в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Снижается также ежедневно на Ставрополье и численность новых заболевших. За прошедший день их было выявлено 447 человек. Общее число носителей коронавируса достигло 116 063 человек. Из них сумели справиться с болезнью 87 305 пациентов, не удалось спасти врачам 5450 больных.

За прошедшие сутки в крае было сделано 1864 прививок от коронавируса. Общее число привитых граждан составило 1 081 390 человек.