Милуоки, США, 7 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:104.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. В составе «Кливленда» центровой Джарретт Аллен набрал 25 очков.

«Милуоки» одержал 16-ю победу в 25 матчах сезона. «Кливленд» потерпел 12-е поражение в 25 играх.

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