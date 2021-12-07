Париж, 7 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. По данным главного управления здравоохранения Франции, полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 51 032 815 человек или 75,7% населения страны, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Первую инъекцию вакцины от коронавируса во Франции получили 52 115 139 человек или 77,3% населения страны. Ревакцинацию в стране также прошли 10 376 387 человек.

С начала пандемии во Франции от COVID-19 умерли 119 727 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции призывает компании использовать два-три дня удаленной работы в неделю.