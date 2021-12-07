Финикс , США, 7 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:104.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, на счету которого 21 очко.

В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджанте Мюррей сделал дабл-дабл из 17 очков и 14 результативных передач.

«Финикс» одержал 20-ю победу в 24 матчах сезона. «Сан-Антонио» потерпел 14-е поражение в 22 играх.

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