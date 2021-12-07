Москва, 7 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Власти Китая надеются на то, что визит президента России Владимира Путина на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые пройдут в феврале, будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами. Об этом 7 декабря заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в ходе пресс-конференции, посвященной Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Надеюсь, что визит президента (Владимира) Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы», — сказал он.

Также китайский посол напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в 2014 году также участвовал в церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи.

Кроме того, Ханьхуэй указал, что отношения России и Китая являются уникальными и добавил, что китайская сторона окажет всю необходимую помощь российским спорстменам.

«Посольство не пожалеет сил для оказания всей необходимой помощи российским спортсменам для визита в Китай и выступления там», — уточнил посол Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая сделали США строгое представление и готовятся принять решительные меры в качестве ответа на решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.