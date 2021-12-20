Калужская область, 28 октября, 2008, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, в Калуге открылась юбилейная научно-практическая конференция "Медико-социальная реабилитация детей, страдающих церебральным параличом", приуроченная к 60-летию федерального детского психоневрологического санатория "Калуга-Бор".

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете конференции, ее участники обсудят вопросы научного и технологического обеспечения комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, а также практической деятельности логопедической, психологической и педагогической служб. В работе конференции принимают участие руководители НИИ курортологии, главные врачи федеральных специализированных санаториев и директора реабилитационных центров, ведущие специалисты в области детской психоневрологии и ортопедии субъектов РФ.

Будут также проведены занятия с практикующими специалистами по эффективному использованию в реабилитационных учреждениях иппотерапии, тренажеров "Гросса", лечебно-нагрузочных костюмов "Адели", методики компьютерной стабилографии. За 60 лет существования в детском санатории "Калуга-бор" было пролечено около 20 тыс детей с различными неврологическими заболеваниями. Здесь успешно восстанавливают три главные человеческие функции - двигательную, психическую и речевую. В санатории проводится консультативная помощь детям, лечение по типу дневного стационара детей до 3 лет, санаторное лечение и оздоровление детей-инвалидов, сирот от 3 до 16 лет. В лечебно-профилактическом учреждении постоянно внедряются новейшие методики и технологии, направленные на улучшение двигательных функций детей с поражением опорно-двигательного аппарата. С 2005 года совместно с министерством образования области на базе детско-юношеской спортивной школы в Анненках применяется новая методика реабилитация - иппотерапия (лечебно-верховая езда). Кстати, Калужская область - один из немногих российских регионов, где эта методика активно, а главное бесплатно внедряется. Восстановительное лечение в санатории "Калуга-бор" ежегодно проходят дети из 55 регионов России.

Организаторами конференции, которая продлится до 30 октября, выступили - министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии.