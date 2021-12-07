Кемерово, 7 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 8 декабря, в связи с понижением температуры воздуха на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз

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«Переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха ночью −12…−17 °C, местами до — 23 °C, местами по югу — 4.-9 °C. Днём −12…−17 °C, местами −4…−9 °C. Ветер северо-западный, ночью 8−13 м/с, местами порывы 13−18 м/с, днём 4−9, местами до 14 м/с», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 8 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег, позёмки, на дорогах сильная гололедица; ветер северо-западный, ночью 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днём −15…−17 °C.