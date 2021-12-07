Чикаго, США, 7 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:97.

All-Pro Reels Никола Йокич

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, на счету которого 32 очка.

В составе «Денвера» Уилл Бартон и Монте Моррис набрали по 19 очков. Центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл из 17 очков, 12 подборов и 15 результативных передач.

«Чикаго» одержал 17-ю победу в 25 матчах сезона. «Денвер» потерпел 12-е поражение в 23 играх.

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