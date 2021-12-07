Владимир, 7 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Во Владимирской области 7 декабря подтверждено 306 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 74 тыс. 619 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 56 тыс. 733 пациента, в том числе 158 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2728 человек. За последние сутки подтверждено 27 новых летальных случаев.