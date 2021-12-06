Тюмень, 7 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 306 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 307 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 7 декабря подтвердили 83 045 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 742 тюменца.