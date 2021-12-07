Ульяновск, 7 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число вылечившихся от ковида почти вдвое превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 621 и 326. Такие сведения приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 7 декабря, в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 113 775 жителей, в том числе за последние сутки выявлено — у 326 человек.

Победили болезнь 107 074 жителя, из них за последние сутки вылечился 621 человек. Таким образом, доля выздоровевших составила 94,11%.

Отметим, что 8 декабря состоится прямой эфир рубрики «Спросите доктора». Он будет посвящён особенностям протекания ковида у взрослых и детей, а также вопросам предотвращения осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии коронавируса стали 3473 жителя Ульяновской области.