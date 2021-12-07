Сан-Франциско, США, 7 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:95.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 31 очко. В составе «Орландо» защитник Гэри Харрис набрал 17 очков.

«Голден Стэйт» одержал 20-ю победу в 24 матчах сезона. «Орландо» потерпел 20-е поражение в 25 играх.