Липецк, 7 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Липецкой области 7 декабря подтверждено 350 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 77 тыс. 177 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 69 тыс. 717 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 402 — за последние сутки.

За весь период скончались 2512 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.