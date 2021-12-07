Ульяновск, 7 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось число скончавшихся от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 7 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли 3473 пациента. Из них за последние сутки скончались 12 человек.

Отметим, что 5 декабря в регионе умерли 11 ковидных больных, 4 декабря — 12 пациентов. В целом за последний месяц умирали от четырёх до 18 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что в настоящее время в Ульяновской области под наблюдением остаются 19 026 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в медицинские учреждения Ульяновской области поступило 58 тыс. тестов для диагностики заражения коронавирусом. Всего в регионе сделано 1 511 929 лабораторных тестов на SARS-CoV-2.