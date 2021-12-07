Оренбург, 7 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 283 новых заражений с коронавирусом, что на семь меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает 7 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии зафиксировано 103 128 случаев заражения. Выздоровели 87 254 оренбуржца.

В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 909 человек. Состояние 387 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких пребывают 70 человек, еще 657 пациентов получают кислородную поддержку.

Жертвами COVID-19 стали 3237 оренбуржцев. За последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов.