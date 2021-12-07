Ереван, , 12:13 — REGNUM Правящая партия Армении «Гражданский договор» обжалует итоги выборов в органы самоуправления в городе Абовян. Об этом 7 декабря сообщил в соцсети Facebook министр окружающей среды республики Романос Петросян.

Никол Пашинян во время предвыборной агитации в Абовяне Abovyan.com

«По предварительным при распределении 27 мандатов в Совете старейшин создаётся впечатление, что коалиционные перестановки с точностью до одного мандата могут стать решающими», — написал Петросян.

Он сообщил, что «Гражданский договор» обжалует итоги голосования на 25 крупных участках округа из 41. Партия будет настаивать на пересчёте голосов.

Стоит отметить, что на местных выборах в Абовяне победила оппозиционная партия «Процветающая Армения». Но она не набрала более половины голосов в Совете старейшин, поэтому может получить решающее большинство только в коалиции с партией «Дашнакцутюн». «Гражданский договор» в коалиции с партией «Республика» имеют незначительное отставание по общему числу мандатов от победителей в Абовяне.

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