Тегеран, 11 апреля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его шестерых сыновей и внуков.

khamenei.ir Эбрахим Раиси

В Telegram-канале движения ХАМАС сообщается, что Раиси выразил «соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского обстрела» в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил соболезнования Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков.

Сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа.

Хания заявил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.

В начале января ХАМАС заявило о гибели одного из его руководителей Салеха аль-Арури. Он погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с ним были убиты два командира боевого крыла ХАМАС.